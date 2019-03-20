В Сочи пройдет выставка «Время людей»

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-20T09:31:36+03:00

Откроется она уже сегодня, 20 марта, в 14:00

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В Сочи в Арт-медиа-центре «Родина» пройдет девятая выставка арт-группы «Станция» «Время людей». На работы художников можно будет посмотреть уже сегодня, 20 марта, в 14:00.

Концепция выставки – это поиски личности в обществе и в системе мироздания. В экспозиции будут представлены живопись, графика инсталляции. На вернисаже зазвучит музыка Владислава Богданова, это сделает открытие выставки гармоничным и запоминающимся.

Арт-группа «Станция» - это объединение молодых художников, выпускников различных учебных заведений города-курорта. В состав группы входят и представители из других городов России.

- Куратор Екатерина Нестерова определяет стилистическую характеристику творчества художников как совокупность авторских стилей, включающих в себя эклектичность, смешение направлений разных эпох и субкультур. Концептуальность объединяет работы разных авторов в определенную тематику, - сообщили в краевом министерстве культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU