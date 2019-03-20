2019-03-20T09:41:30+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина пойдет под суд за хранение наркотиков

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина пойдет под суд за хранение наркотиковНа Кубани мужчина пойдет под суд за хранение наркотиковФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по Славянскому району получили информацию о том, что один из местных жителей хранит и употребляет запрещенные вещества.

32-летнего ранее судимого мужчину задержали. Правоохранители обнаружили в кармане его одежды полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Его изъяли и направили на экспертизу. Она подтвердила, что это N-метилэфедроном, общей массой более 9 граммов.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что приобрел наркотик в Интернете и хранил для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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