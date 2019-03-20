В Краснодаре обсудили новую систему финансирования жилищных проектов

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-20T10:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

- В Краснодаре обсудили предстоящий переход на новую систему финансирования жилищного строительства и использования эскроу-счетов. Он состоится уже 1 июля. В конференции участвовали первый заместитель губернатора Кубани Андрей Алексеенко и глава города Евгений Первышов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Изменения необходимы, чтобы сделать отрасль более стабильной для покупателей жилья. Переход на счета эскроу должен быть максимально безболезненным. Мы не должны просесть в стройке и тем более допустить появление новых обманутых дольщиков, - прокомментировал Андрей Алексеенко.

- На конференции, которая прошла в муниципальном концертном зале, было более 300 участников. На встрече подробно рассмотрели механизм перехода строительных компаний на проектное финансирование. Он предполагает, что возведение жилья будет идти за счет банковского кредитования. Деньги дольщиков поступят к застройщикам через эскроу-счета в уполномоченных банках. Доступ к этим средствам будет только после сдачи дома в эксплуатацию.

Банк России совместно с Минстроем подготовят рекомендации, которые должны сделать понятным сотрудничество банков и строительных компаний после перехода на новую систему.

ИСТОЧНИК KP.RU