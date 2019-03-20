2019-03-20T10:08:17+03:00
Общество

В Краснодаре обсудили новую систему финансирования жилищных проектов

В конференции приняли участие первый заместитель губернатора Кубани Андрей Алексеенко и глава города Евгений Первышов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

- В Краснодаре обсудили предстоящий переход на новую систему финансирования жилищного строительства и использования эскроу-счетов. Он состоится уже 1 июля. В конференции участвовали первый заместитель губернатора Кубани Андрей Алексеенко и глава города Евгений Первышов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Изменения необходимы, чтобы сделать отрасль более стабильной для покупателей жилья. Переход на счета эскроу должен быть максимально безболезненным. Мы не должны просесть в стройке и тем более допустить появление новых обманутых дольщиков, - прокомментировал Андрей Алексеенко.

- На конференции, которая прошла в муниципальном концертном зале, было более 300 участников. На встрече подробно рассмотрели механизм перехода строительных компаний на проектное финансирование. Он предполагает, что возведение жилья будет идти за счет банковского кредитования. Деньги дольщиков поступят к застройщикам через эскроу-счета в уполномоченных банках. Доступ к этим средствам будет только после сдачи дома в эксплуатацию.

Банк России совместно с Минстроем подготовят рекомендации, которые должны сделать понятным сотрудничество банков и строительных компаний после перехода на новую систему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателя
На Кубани в станице Саратовской газифицировали жилой микрорайон
Турнир знатоков географии посвятят «Золотому кольцу Боспорского царства»
В Краснодаре произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов
Сочинский отель-замок Богатырь начинает семейные каникулы
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Кубанские учащиеся могут получить знания по финграмотности
На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиков
На Кубани найдено тело пропавшей таксистки
В Сочи из-за аварийно-ремонтных работ без воды остались около 2 тысяч человек
В Сочи осудили мужчину, который убил 14-летнюю девочку и украл ее телефон
На Кубани мужчина пойдет под суд за хранение наркотиков
В Сочи пройдет выставка «Время людей»
Геленджикский «Сафари-парк» выложил фото поцелуя белых медведей
Кубанская штангистка завоевала «золото» на первенстве России
На Кубани уничтожили более тонны запрещенных яблок и томатов
В Анапе строят детсад на 120 мест
Кубань готовится к летнему курортному сезону
Жителей Кубани приглашают принять участие в конкурсе
На Кубани в ближайшие три года на сохранение лесов направят свыше 185 млн рублей
В Краснодаре на улице Черниговской установят новые дорожные знаки
Владе Йованович покинул пост тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
В Краснодаре снесли незаконно установленный ларек «Шаурма»
В Сочи осудят мужчину, устроившего дебош на борту самолета
В Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублей
Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»
В Северском районе по факту бесследного исчезновения женщины СК завел уголовное дело