СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-20T10:28:33+03:00

В Сочи осудили мужчину, который убил 14-летнюю девочку и украл ее телефон Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Он проведет в колонии строго режима 12 лет и 6 месяцев

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В августе 2017 года мужчина приехал в Сочи вместе с дочерью бывшей жены. Он продолжал общаться с экс-супругой, поэтому она доверила ему девочку. Недалеко от Лоо в лесном массиве на территории Лазаревского района между ним и 14-летней школьницей произошел конфликт. Она не хотела возвращаться к матери. В ходе ссоры злоумышленник ударил падчерицу камнем в по голове. От полученной травмы девочка умерла.

После он похитил ее телефон, а тело оставил на месте преступления. Мужчина покинул Сочи и скрывался в различных субъектах страны. В августе 2018 года его нашли сотрудники уголовного розыска в Орловской области .

- Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю Ростовской области. Он признан виновным в убийстве 14-летней девочки (ч.1 ст.105 УК РФ) и краже ее имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Он проведет в колонии строго режима 12 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU