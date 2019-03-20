2019-03-20T10:28:33+03:00
Происшествия

В Сочи осудили мужчину, который убил 14-летнюю девочку и украл ее телефон

Он проведет в колонии строго режима 12 лет и 6 месяцев
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи осудили мужчину, который убил 14-летнюю девочку и украл ее телефонВ Сочи осудили мужчину, который убил 14-летнюю девочку и украл ее телефонФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В августе 2017 года мужчина приехал в Сочи вместе с дочерью бывшей жены. Он продолжал общаться с экс-супругой, поэтому она доверила ему девочку. Недалеко от Лоо в лесном массиве на территории Лазаревского района между ним и 14-летней школьницей произошел конфликт. Она не хотела возвращаться к матери. В ходе ссоры злоумышленник ударил падчерицу камнем в по голове. От полученной травмы девочка умерла.

После он похитил ее телефон, а тело оставил на месте преступления. Мужчина покинул Сочи и скрывался в различных субъектах страны. В августе 2018 года его нашли сотрудники уголовного розыска в Орловской области .

- Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю Ростовской области. Он признан виновным в убийстве 14-летней девочки (ч.1 ст.105 УК РФ) и краже ее имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Он проведет в колонии строго режима 12 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателя
На Кубани в станице Саратовской газифицировали жилой микрорайон
Турнир знатоков географии посвятят «Золотому кольцу Боспорского царства»
В Краснодаре произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов
Сочинский отель-замок Богатырь начинает семейные каникулы
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Кубанские учащиеся могут получить знания по финграмотности
На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиков
На Кубани найдено тело пропавшей таксистки
В Сочи из-за аварийно-ремонтных работ без воды остались около 2 тысяч человек
В Краснодаре обсудили новую систему финансирования жилищных проектов
На Кубани мужчина пойдет под суд за хранение наркотиков
В Сочи пройдет выставка «Время людей»
Геленджикский «Сафари-парк» выложил фото поцелуя белых медведей
Кубанская штангистка завоевала «золото» на первенстве России
На Кубани уничтожили более тонны запрещенных яблок и томатов
В Анапе строят детсад на 120 мест
Кубань готовится к летнему курортному сезону
Жителей Кубани приглашают принять участие в конкурсе
На Кубани в ближайшие три года на сохранение лесов направят свыше 185 млн рублей
В Краснодаре на улице Черниговской установят новые дорожные знаки
Владе Йованович покинул пост тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
В Краснодаре снесли незаконно установленный ларек «Шаурма»
В Сочи осудят мужчину, устроившего дебош на борту самолета
В Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублей
Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»
В Северском районе по факту бесследного исчезновения женщины СК завел уголовное дело