СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-20T10:50:02+03:00

В Сочи из-за аварийно-ремонтных работ без воды остались около 2 тысяч человек Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

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- В Сочи на водоводе диаметром 500 миллиметров на Сухумском шоссе, 21/2 из-за аварийно-ремонтных без воды остались около 2 тысяч человек. Они продлятся до 12:00. Задействованы пять человек и две единицы специальной техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Без водоснабжения остаются жители домов на улицах Леси Украинки, Ручей Видный, Малоахунский проезд, Звездная, Шоссейная, в совхозе Приморский. Всего около 2 тысяч человек. Также в зоне отключения детский сад № 42 в совхозе Приморский.

На Сухумском шоссе, 19/2 организован подвоз воды.

Напомним, в Краснодаре на улице Черниговской установят новые дорожные знаки. Они будут запрещать остановку и стоянку автомобилей. По данным администрации города, это произойдет 15 апреля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU