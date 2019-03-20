На Кубани найдено тело пропавшей таксистки
На Кубани найдено тело пропавшей без вести 31-летней Натальи Шеповаловой, которая работала в такси.
Женщину последний раз видели на автовокзале «Краснодар-1» 12 марта, откуда она с пассажирами на своем авто «Лада Гранта» поехала в Северский район.
Следователи выяснили, что после этого ее автомобиль купили местные жители у знакомого Натальи. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
- По уголовному делу проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
Обстоятельства гибели женщины пока не уточняются. У Натальи осталось двое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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