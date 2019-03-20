На Кубани найдено тело пропавшей таксистки

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-20T11:58:58+03:00

Обстоятельства ее гибели не уточняются

Изменить размер текста: A A

На Кубани найдено тело пропавшей без вести 31-летней Натальи Шеповаловой, которая работала в такси.

Женщину последний раз видели на автовокзале «Краснодар-1» 12 марта, откуда она с пассажирами на своем авто «Лада Гранта» поехала в Северский район.

Следователи выяснили, что после этого ее автомобиль купили местные жители у знакомого Натальи. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

- По уголовному делу проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Обстоятельства гибели женщины пока не уточняются. У Натальи осталось двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU