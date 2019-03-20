2019-03-20T11:08:58+03:00
Происшествия

На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиков

Суд назначил им наказание в виде исправительных работ с удержанием заработка
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиковНа Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В 2018 году в Темрюкском районе правоохранители задержали двух мужчин, которые находились в состоянии наркотического опьянения.

Один из них, житель станицы Курчанской, прибыл на территорию морского порта Темрюк, чтобы найти работу. В ходе личного досмотра у него нашли сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что там имеется смесь наркотических средств массой 0,205 грамма.

Другой мужчина, житель станицы Голубицкой, был задержан на железнодорожной станции Фонталовская. У него в кармане куртки нашли сверток фольги с порошкообразным веществом белого цвета. Эксперты установили, что это амфетамин массой 0,346 грамма.

- Темрюкский районный суд вынес приговор в отношении обоих граждан. Жителю станицы Курчанской назначили наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка, а второму фигуранту - 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов от зарплаты, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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