Кубанские учащиеся могут получить знания по финграмотности

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-20T11:29:03+03:00

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Кубанские школьники могут присоединиться к «весенней сессии» онлайн-уроков по финансовой грамотности, которая продлится до 19 апреля. Инициатором образовательного проекта стал Банк России.

Формат проекта позволит детям из любой точки страны получить доступ к актуальным знаниям. Подключиться к трансляциям можно на официальном сайте онлайн-уроков финансовой грамотности. Необходимо зайти в раздел «Расписание», выбрать интересующую тему, дату и нажать на ссылку для регистрации. Занятия проходят в разное время, начиная с 3:00 до 15:00. Это позволяет школе выбрать оптимальный для себя график с учетом часового пояса и составить индивидуальное расписание.

- Уроки проходят в формате вебинара. Лектор выступает в прямом эфире, демонстрирует презентацию, видеоролики, проводит интерактивы. Для участия нужен Интернет и необходимое оборудование: компьютер, экран, проектор. Уроки проводятся сотрудниками Банка России, а также партнерами, - рассказали в пресс-службе Южное ГУ Банка России.

В прошлом году участие в мероприятии приняли почти 500 школ Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU