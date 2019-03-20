2019-03-20T11:50:00+03:00
Общество

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза

Данный результат является рекордным за всю историю банка, и в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года
Иван ЕГОРОВ
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По итогам первых двух месяцев 2019 г. ВТБ выдал более 200 тысяч кредитов наличными на общую сумму 150 млрд рублей. Данный результат является рекордным за всю историю банка, и в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Портфель кредитов наличными по состоянию на 1 марта превысил 1,2 трлн рублей. Доля ВТБ на рынке в данном сегменте, по расчетам банка на основе данных Frank Research Group, превышает 21%.

В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых.

«В этом году кредиты наличными уверенно сохраняют лидерство на розничном рынке. Сегодня каждый пятый кредит оформлен в ВТБ. Мы показываем рекордные для банка показатели кредитования и намерены в этом году нарастить продажу кредитов наличными на 12% относительно результатов 2018 года», – прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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