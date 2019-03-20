Сочинский отель-замок Богатырь начинает семейные каникулы

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-20T11:54:57+03:00

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Отдохнуть в настоящем замке у моря всей семьей по выгодной цене с бесплатным посещением спа-центра гости смогут до конца мая. Предложение рассчитано на двух взрослых с двумя детьми.

По условиям «Семейных каникул», в стоимость входит проживание в категории номера категории «супериор» с двухъярусной кроватью, завтрак, посещение детского клуба «Карусель», тренажерного зала. Как всегда, для гости отеля-замка «Богатырь» свободный вход в первый тематический парк развлечений Сочи Парк, который с 22 марта открывает новый сезон, и детский комплекс Страна Медведия.

Кроме того, до 31 мая продолжается действие акции «Весенний полупансион» с включенным завтраком и ужином, а акция «Дети до 11 лет размещаются бесплатно» продлена до 21 апреля.

Подробности акций можно найти на сайте sochipark.ru.

Уникальный отель Богатырь 4* расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке. Богатырь неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России.

ИСТОЧНИК KP.RU