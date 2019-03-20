В Краснодаре произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-20T11:55:51+03:00

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В Краснодаре 19 марта около 21:42 на перекрестке улиц Тургенева и Рылеева произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, за рулем автомобиля марки ZAZ Chance находился 26-летний парень. Он ехал по улице Тургенева в сторону Бабушкина и на нерегулируемом перекрестке, где был отключен светофор, врезался в два мотоцикла - BMW и «Триумф». Они ехали во встречном направлении, - рассказали в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате столкновения один из мотоциклов влетел в электрощитовую будку, а второй - в дерево.

26-летний водитель иномарки получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. 40-летнего и 46-летнего мужчин, которые управляли байками, госпитализировали.

Обстоятельства ДПТ устанавливают.

Напомним, в Сочи 17 марта в 00:30 на улице Донской произошло ДТП. 36-летний мужчина на BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто. За рулем ГАЗа был 63-летний водитель, он погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU