СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-20T12:07:49+03:00

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- Турнир знатоков географии посвятят «Золотому кольцу Боспорского царства». Победители конкурса получат в качестве приза путешествие. Мероприятие проводит Русское географическое общество, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба проекта.

Для участников подготовят тематические вопросы, связанные с историей античного государства. Турнир проводится с 2010 года. Ежегодно его участниками становятся сотни школьников, а более десяти команд приглашаются в финал турнира.

Соревнование пройдет в два этапа - заочный и очный. К участию приглашаются команды школьников 8-10 классов. Чтобы подать заявку, необходимо отправить фотографию команды и ответы на задания отборочного этапа до 29 марта на электронную почту turnirznatokov@mail.ru.

В очный этап пригласят до 16 команд, которые наберут максимальное количество баллов. О дате, времени и месте проведения финального этапа турнира участникам расскажут дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU