2019-03-20T12:23:41+03:00
Общество

На Кубани в станице Саратовской газифицировали жилой микрорайон

Подключено семь домов, подано еще 83 заявки
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

- В Горячем Ключе газифицировали жилой микрорайон станицы Саратовской. Объекты были построены в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- На строительство было направлено 7,9 миллионов рублей, в том числе из краевого бюджета 5,5 миллионов рублей, – рассказали в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

Протяженность сетей газоснабжения составляет 3,2 километра. Сейчас уже подключено семь домов, подано еще 83 заявки. Это порядка 90 процентов от населения микрорайона.

По итогам реализации проекта планируется обеспечить голубым топливом около 400 жителей микрорайона.

Напомним, в Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублей. Из них 92,5 процента пошли на объекты в городах и селах городского типа, а 7,5 - в сельских населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателя
Турнир знатоков географии посвятят «Золотому кольцу Боспорского царства»
В Краснодаре произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов
Сочинский отель-замок Богатырь начинает семейные каникулы
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Кубанские учащиеся могут получить знания по финграмотности
На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиков
На Кубани найдено тело пропавшей таксистки
В Сочи из-за аварийно-ремонтных работ без воды остались около 2 тысяч человек
В Сочи осудили мужчину, который убил 14-летнюю девочку и украл ее телефон
В Краснодаре обсудили новую систему финансирования жилищных проектов
На Кубани мужчина пойдет под суд за хранение наркотиков
В Сочи пройдет выставка «Время людей»
Геленджикский «Сафари-парк» выложил фото поцелуя белых медведей
Кубанская штангистка завоевала «золото» на первенстве России
На Кубани уничтожили более тонны запрещенных яблок и томатов
В Анапе строят детсад на 120 мест
Кубань готовится к летнему курортному сезону
Жителей Кубани приглашают принять участие в конкурсе
На Кубани в ближайшие три года на сохранение лесов направят свыше 185 млн рублей
В Краснодаре на улице Черниговской установят новые дорожные знаки
Владе Йованович покинул пост тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
В Краснодаре снесли незаконно установленный ларек «Шаурма»
В Сочи осудят мужчину, устроившего дебош на борту самолета
В Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублей
Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»
В Северском районе по факту бесследного исчезновения женщины СК завел уголовное дело