На Кубани в станице Саратовской газифицировали жилой микрорайон

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-20T12:23:41+03:00

Изменить размер текста: A A

- В Горячем Ключе газифицировали жилой микрорайон станицы Саратовской. Объекты были построены в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- На строительство было направлено 7,9 миллионов рублей, в том числе из краевого бюджета 5,5 миллионов рублей, – рассказали в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

Протяженность сетей газоснабжения составляет 3,2 километра. Сейчас уже подключено семь домов, подано еще 83 заявки. Это порядка 90 процентов от населения микрорайона.

По итогам реализации проекта планируется обеспечить голубым топливом около 400 жителей микрорайона.

Напомним, в Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублей. Из них 92,5 процента пошли на объекты в городах и селах городского типа, а 7,5 - в сельских населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU