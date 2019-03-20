В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателя

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-20T12:43:57+03:00

Он хотел доехать до магазина и купить алкоголь

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Житель станицы Тамань обратился в дежурную часть Темрюкского отдела. Он пояснил, что нанял малознакомого мужчину для помощи по хозяйству, ненадолго отлучился, а вернувшись не нашел свой автомобиль. Рабочего тоже не было на месте.

Полицейские составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля. Уже в течение получаса автомобиль остановили на автодороге Стрелка-Старотитаровская-Прогресс. Задержали 38-летнего жителя Воронежской области. Он находился за рулем с явными признаками опьянения, это подтвердило проведенное исследование.

- В отношении правонарушителя составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и части 1 статьи 20.25 КоАП (Уклонение от исполнения административного наказания), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отделе полиции мужчина пояснил, что угнал машину своего работодателя, чтобы доехать до магазина и купить алкоголь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU