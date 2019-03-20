2019-03-20T12:43:57+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателя

Он хотел доехать до магазина и купить алкоголь
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателяВ Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателяФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Житель станицы Тамань обратился в дежурную часть Темрюкского отдела. Он пояснил, что нанял малознакомого мужчину для помощи по хозяйству, ненадолго отлучился, а вернувшись не нашел свой автомобиль. Рабочего тоже не было на месте.

Полицейские составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля. Уже в течение получаса автомобиль остановили на автодороге Стрелка-Старотитаровская-Прогресс. Задержали 38-летнего жителя Воронежской области. Он находился за рулем с явными признаками опьянения, это подтвердило проведенное исследование.

- В отношении правонарушителя составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и части 1 статьи 20.25 КоАП (Уклонение от исполнения административного наказания), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отделе полиции мужчина пояснил, что угнал машину своего работодателя, чтобы доехать до магазина и купить алкоголь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в станице Саратовской газифицировали жилой микрорайон
Турнир знатоков географии посвятят «Золотому кольцу Боспорского царства»
В Краснодаре произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов
Сочинский отель-замок Богатырь начинает семейные каникулы
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Кубанские учащиеся могут получить знания по финграмотности
На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиков
На Кубани найдено тело пропавшей таксистки
В Сочи из-за аварийно-ремонтных работ без воды остались около 2 тысяч человек
В Сочи осудили мужчину, который убил 14-летнюю девочку и украл ее телефон
В Краснодаре обсудили новую систему финансирования жилищных проектов
На Кубани мужчина пойдет под суд за хранение наркотиков
В Сочи пройдет выставка «Время людей»
Геленджикский «Сафари-парк» выложил фото поцелуя белых медведей
Кубанская штангистка завоевала «золото» на первенстве России
На Кубани уничтожили более тонны запрещенных яблок и томатов
В Анапе строят детсад на 120 мест
Кубань готовится к летнему курортному сезону
Жителей Кубани приглашают принять участие в конкурсе
На Кубани в ближайшие три года на сохранение лесов направят свыше 185 млн рублей
В Краснодаре на улице Черниговской установят новые дорожные знаки
Владе Йованович покинул пост тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
В Краснодаре снесли незаконно установленный ларек «Шаурма»
В Сочи осудят мужчину, устроившего дебош на борту самолета
В Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублей
Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»
В Северском районе по факту бесследного исчезновения женщины СК завел уголовное дело