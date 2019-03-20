2019-03-20T13:13:33+03:00
Общество

Кубанские врачи провели уникальную операцию и сохранили пациенту почку

С помощью робота Да Винчи они удалили злокачественное новообразование
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского краяФото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края
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Мужчина обратился в поликлинику Абинска и пожаловался терапевту на головную боль и повышенное давление. Ему сделали УЗИ почек и выявили раковую опухоль. После этого пациента направили в краевой онкодиспансер, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Хирурги решили прооперировать мужчину. При помощи робота Да Винчи они удалили шестисантиметровую опухоль, располагающуюся в центральном отделе почки. Эту операцию кубанские врачи провели впервые. К счастью, она прошла успешно, орган удалось сохранить.

- Обычно при таком расположении опухоли почку удаляют. Но стадия заболевания была начальной. Из-за этого было принято решение сделать органосохраняющую малоинвазивную операцию с помощью робота, — сообщил главный внештатный онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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