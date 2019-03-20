СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-20T13:57:42+03:00

На Кубани в январе 2019 года средняя зарплата увеличилась почти на 7% Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На Кубани средняя заработная плата в январе текущего года составила 32,7 тысяч рублей. По сравнению с январем прошлого года, она выросла на 6,9%. В то же время реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с декабрем прошлого года, уменьшилась на 20,7%. О данных изменениях сообщает пресс-служба Краснодарстата.

По результатам статистического наблюдения, самую большую заработную плату в январе текущего года получили сотрудники организаций, занимающихся финансовой и страховой деятельностью. Их доход в 1,4 раза превысил средний краевой уровень.

Следующими в данном списке стали работники компаний, осуществляющих деятельность в области информации, связи, культуры, спорта, организацией досуга и развлечений, транспортировкой и хранением, добычей полезных ископаемых ( их зарплата в 1,3 раза выше среднего краевого уровня), и сотрудники предприятий, занимающихся производством табачных изделий ( их зарплата в 2,6 раза выше среднего краевого уровня).

Заработная плата в 1,3 раза ниже среднего краевого уровня за январь текущего года сложилась на предприятиях сельского и лесного хозяйства, охоты и рыбоводства, в 2,2 раза - в компаниях, специализирующихся на обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, изготовлении изделий из соломки и материалов для плетения.

ИСТОЧНИК KP.RU