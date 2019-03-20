2019-03-20T14:26:21+03:00
Происшествия

В Краснодаре директора "Титаника" привлекли к ответственности за взяточничество

Ему выписали штраф на миллион рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре директора "Титаника" привлекли к ответственности за взяточничествоВ Краснодаре директора "Титаника" привлекли к ответственности за взяточничествоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время обыска у директора ООО "Титаник" сотрудники правоохранительных органов изъяли некоторые документы. Злоумышленник решил подкупить полицейского и предложил ему 50 тысяч рублей для того, чтобы он вернул бумаги. За незаконное вознаграждение от имени юридического лица, директора фирмы привлекли к административной ответственности и выписали штраф на сумму один миллион рублей. Однако злоумышленник не оплатил его.

- Данным делом занялась прокуратура. В результате возбудили исполнительное производство, которое в ноябре прошлого года было окончено судебным приставом по истечении срока давности исполнения, - об этом сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что злоумышленник обманным путем уклонился от оплаты штрафа. Он представил судебному приставу-исполнителю недостоверные сведения об отсутствии имущества, несмотря на то, что в собственности фирмы находится здание кафе, площадью которого превышает 150 квадратных метров.

В настоящее время штраф полностью оплачен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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