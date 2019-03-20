Новым сотрудником администрации Краснодара стал Владислав Амерханов

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-20T14:41:18+03:00

Он будет работать в МКУ «Управление земельных отношений»

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Одним из членом администрации краевой столицы стал Владислав Амерханов. Он будет работать в МКУ «Управление земельных отношений».

Владислав Амерханов является общественным деятелем, одним из основателей движения «Помоги городу». Он на протяжении длительного времени входит в состав градостроительного совета и городской комиссии по землепользованию и застройке. Также Амерханов неоднократно приминал участие в заседаниях и предлагал свои идеи, выступал в интересах города и местных жителей.

- Рассчитываю на его знания, опыт и самое главное — желание сделать Краснодар лучше, — сообщил глава краевой столицы Евгений Первышов.

Также он отметил, что в мэрии Владислав Амерханов не единственный общественный активист. Там уже работает глава Калининской сельской администрации Виталий Катунин и главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Они являются членами Градостроительного совета при губернаторе Кубани, сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU