В отношении "Троицкого йодного завода" введено наблюдение
В отношении акционерного общества «Троицкий йодный завод» Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения.
Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве предприятия назначено на 25 июня текущего года.
Напомним, июне прошлого года в краевой арбитражный суд обратилась фирма «Нефтегазхимкомплект». Она просила признать акционерное общество банкротом. В марте того же года московский арбитражный суд взыскал с «Троицкого йодного завода» задолженность в сумме 6,7 рублей.
Акционерное общество основали в 1964 году. В 2015 году лицензию на добычу йодобромных вод отозвали из-за обветшания скважин. Сейчас учреждение работает на импортном сырье.
В 2016 году Росимущество выставляло 100% акций завода на торги за 69 млн рублей, однако из-за того, что в торгах принял участие только один претендент, сделка не состоялась.
ИСТОЧНИК KP.RU