2019-03-20T15:03:34+03:00
Общество

В отношении "Троицкого йодного завода" введено наблюдение

Информация об этом опубликована на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Newkuban.ruФото: Newkuban.ru
Изменить размер текста:

В отношении акционерного общества «Троицкий йодный завод» Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве предприятия назначено на 25 июня текущего года.

Напомним, июне прошлого года в краевой арбитражный суд обратилась фирма «Нефтегазхимкомплект». Она просила признать акционерное общество банкротом. В марте того же года московский арбитражный суд взыскал с «Троицкого йодного завода» задолженность в сумме 6,7 рублей.

Акционерное общество основали в 1964 году. В 2015 году лицензию на добычу йодобромных вод отозвали из-за обветшания скважин. Сейчас учреждение работает на импортном сырье.

В 2016 году Росимущество выставляло 100% акций завода на торги за 69 млн рублей, однако из-за того, что в торгах принял участие только один претендент, сделка не состоялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»
Правоохранители установили причастность кубанца к смерти женщины-таксиста
Новым сотрудником администрации Краснодара стал Владислав Амерханов
В Краснодаре директора "Титаника" привлекли к ответственности за взяточничество
На Кубани в январе 2019 года средняя зарплата увеличилась почти на 7%
Кубанские врачи провели уникальную операцию и сохранили пациенту почку
В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателя
На Кубани в станице Саратовской газифицировали жилой микрорайон
Турнир знатоков географии посвятят «Золотому кольцу Боспорского царства»
В Краснодаре произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов
Сочинский отель-замок Богатырь начинает семейные каникулы
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Кубанские учащиеся могут получить знания по финграмотности
На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиков