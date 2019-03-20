В отношении "Троицкого йодного завода" введено наблюдение

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-20T15:03:34+03:00

Информация об этом опубликована на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

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В отношении акционерного общества «Троицкий йодный завод» Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве предприятия назначено на 25 июня текущего года.

Напомним, июне прошлого года в краевой арбитражный суд обратилась фирма «Нефтегазхимкомплект». Она просила признать акционерное общество банкротом. В марте того же года московский арбитражный суд взыскал с «Троицкого йодного завода» задолженность в сумме 6,7 рублей.

Акционерное общество основали в 1964 году. В 2015 году лицензию на добычу йодобромных вод отозвали из-за обветшания скважин. Сейчас учреждение работает на импортном сырье.

В 2016 году Росимущество выставляло 100% акций завода на торги за 69 млн рублей, однако из-за того, что в торгах принял участие только один претендент, сделка не состоялась.

ИСТОЧНИК KP.RU