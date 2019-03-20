Правоохранители установили причастность кубанца к смерти женщины-таксиста

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-20T15:38:26+03:00

Он задушил знакомую, полагая, что у нее есть крупная сумма денег

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12 марта текущего года бесследно исчезла 32-летняя жительница Краснодара. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Во время поисков следователи-криминалисты СК по краю и сотрудники полиции установили причастность к исчезновению женщины ее 31-летнего знакомого. Мужчину задержали.

По данным правоохранителей, исчезнувшая работала таксистом в Краснодаре. Вечером 12 марта текущего года она приняла заказ, а после его завершения отправилась в Северский район. По словам злоумышленника, погибшая приехала к нему домой в поселок Афипский. 13 марта подозреваемый вместе с погибшей отправились в станицу Смоленскую. Там злоумышленник задушил знакомую, полагая, что у нее есть крупная сумма денег, и похитил ее автомобиль. В дальнейшем он вывез тело в лесистую местность и оставил его в овраге. Автомобиль мужчина продал.

- Во время проверки показаний на месте, указанном задержанным, правоохранители нашли тело пропавшей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU