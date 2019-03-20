2019-03-20T16:06:04+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным правоохранителей, в июне 2016 года ФК заключил договор с одной организацией на поставку щебня и песка. Злоумышленник распорядился об оплате товара, и по указанному соглашению на расчетный счет общества перевели более 36 миллионов рублей.

В июле того же года фигурант подписал накладные, которые "подтверждали" поставку товара, и получил деньги. Мужчина от имени клуба заключил договор займа со строительной компанией, согласно которому на счет фирмы поступило 62 миллиона рублей. Часть суммы злоумышленник собирался потратить на приобретение песка и щебня.

В дальнейшем из-за того, что клубу были необходимы новые игроки, злоумышленник исказил сведения об операциях футбольной организации и не учел поступившие денежные средства. Помимо этого, он неофициально выплатил шести спортсменам за подписание трудовых договоров с клубом более 36 миллионов рублей, причинив ущерб ФК.

- Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего финансового директора НАО футбольный клуб «Кубань», передали в суд для рассмотрения по существу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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