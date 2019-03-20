Двух мужчин сняли с борта самолета Сочи-Москва

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-20T16:35:31+03:00

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С самолета Сочи-Москва, готовившегося ко взлету, сотрудники правоохранительных органов сняли двух мужчин.

Пассажиры нарушали обнесённый порядок: они грубили экипажу воздушного судна, а также сквернословили. В результате командир самолета принял решение снять дебоширов с авиарейса и вызвал сотрудников транспортной полиции.

В отношении двух нарушителей были составлены административные протоколы о хулиганстве.

Напомним, ранее сайт Kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи осудят мужчину, который в январе текущего года устроил дебош на борту воздушного транспорта. Из-за того, что он вел себя агрессивно и не обращал внимания на замечания сотрудников авиакомпании, самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталию, совершил вынужденную посадку в Сочи. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU