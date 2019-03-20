2019-03-20T17:10:34+03:00
Общество

Абинский электрометаллургический завод теперь производит метизные изделия

Об этом сообщает администрация Кубани
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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20 марта на Абинском электрометаллургическом заводе в эксплуатацию ввели новых цех по производству метизных изделий. На торжественном мероприятии присутствовали полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и глава Кубани Вениамин Кондратьев.

- Открытие производства — весомый вклад в развитие металлургической отрасли всего юга страны, - отметил Устинов.

Также он подчеркнул, что Кубань стала динамично развиваться, на ее территории растет промышленное и сельхозпроизводство, увеличиваются доходы населения, также в крае возводят социальные объекты и новые объекты.

Кондратьев отметил, что предприятие, построенное за короткое время, — вклад в стабильность и экономическое развитие региона.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов от имени министра поздравил присутствующих с запуском нового цеха.

- Мы привыкли, что металлургия — это Урал, но то, что такое технологичное предприятие заработало на юге страны, заслуживает большого уважения. Благодаря таким производствам увеличивать экспорт промышленности реально, — отметил Евтухов.

Гости осмотрели метизный цех. Его строительство длилось 2,5 года. В проект инвестировали 1,2 млрд рублей.

В настоящее время предприятие производит рифленую, оцинкованную и сварочную проволоку. Мощность завода составляет 65 тысяч тонн в год. Также на предприятии трудятся 3,5 тысячи кубанцев, 600 рабочих мест дала четвертая очередь завода, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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