Абинский электрометаллургический завод теперь производит метизные изделия
20 марта на Абинском электрометаллургическом заводе в эксплуатацию ввели новых цех по производству метизных изделий. На торжественном мероприятии присутствовали полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и глава Кубани Вениамин Кондратьев.
- Открытие производства — весомый вклад в развитие металлургической отрасли всего юга страны, - отметил Устинов.
Также он подчеркнул, что Кубань стала динамично развиваться, на ее территории растет промышленное и сельхозпроизводство, увеличиваются доходы населения, также в крае возводят социальные объекты и новые объекты.
Кондратьев отметил, что предприятие, построенное за короткое время, — вклад в стабильность и экономическое развитие региона.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов от имени министра поздравил присутствующих с запуском нового цеха.
- Мы привыкли, что металлургия — это Урал, но то, что такое технологичное предприятие заработало на юге страны, заслуживает большого уважения. Благодаря таким производствам увеличивать экспорт промышленности реально, — отметил Евтухов.
Гости осмотрели метизный цех. Его строительство длилось 2,5 года. В проект инвестировали 1,2 млрд рублей.
В настоящее время предприятие производит рифленую, оцинкованную и сварочную проволоку. Мощность завода составляет 65 тысяч тонн в год. Также на предприятии трудятся 3,5 тысячи кубанцев, 600 рабочих мест дала четвертая очередь завода, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU