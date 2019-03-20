На Кубани обнаружили подпольное казино

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-20T17:31:49+03:00

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В Тихорецке силовики выявили подпольный игровой зал. Во время обыска в помещении нашли и изъяли из незаконного оборота 11 программно-аппаратных букмекерских комплексов, компьютеры, предметы, которые свидетельствуют о реализации преступной игровой деятельности, а также деньги - 140 тысяч рублей.

- Собранные материалы направлены в Следственное Управление СК России по Краснодарскому краю для возбуждения уголовного дела, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт Kuban.kp.ru сообщал о том, что в Калининском районе двое местных жителей организовали у себя дома наркопритон. Во время обыска помещения правоохранители нашли и изъяли запрещённые вещества, а именно марихуану и мак со следами морфина. За данное преступление гражданам грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU