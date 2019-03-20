2019-03-20T17:31:49+03:00
Происшествия

На Кубани обнаружили подпольное казино

По данному факту будет возбуждено уголовное дело
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
На Кубани обнаружили подпольное казиноНа Кубани обнаружили подпольное казиноФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Тихорецке силовики выявили подпольный игровой зал. Во время обыска в помещении нашли и изъяли из незаконного оборота 11 программно-аппаратных букмекерских комплексов, компьютеры, предметы, которые свидетельствуют о реализации преступной игровой деятельности, а также деньги - 140 тысяч рублей.

- Собранные материалы направлены в Следственное Управление СК России по Краснодарскому краю для возбуждения уголовного дела, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт Kuban.kp.ru сообщал о том, что в Калининском районе двое местных жителей организовали у себя дома наркопритон. Во время обыска помещения правоохранители нашли и изъяли запрещённые вещества, а именно марихуану и мак со следами морфина. За данное преступление гражданам грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре дети с инвалидностью по зрению выступят вместе со знаменитыми артистами
На Кубани курортный сбор будут взимать еще шесть муниципалитетов
На Кубани досрочно прекращены полномочия четверых депутатов
В Краснодаре пройдет велогонка-критериум памяти Александра Карпенко
Абинский электрометаллургический завод теперь производит метизные изделия
Двух мужчин сняли с борта самолета Сочи-Москва
В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»
Женщину-таксиста убил пассажир, а машину продал
В отношении "Троицкого йодного завода" введено наблюдение
Новым сотрудником администрации Краснодара стал Владислав Амерханов
В Краснодаре директора "Титаника" привлекли к ответственности за взяточничество
На Кубани в январе 2019 года средняя зарплата увеличилась почти на 7%
Кубанские врачи провели уникальную операцию и сохранили пациенту почку
В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателя
На Кубани в станице Саратовской газифицировали жилой микрорайон
Турнир знатоков географии посвятят «Золотому кольцу Боспорского царства»
В Краснодаре произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов
Сочинский отель-замок Богатырь начинает семейные каникулы
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Кубанские учащиеся могут получить знания по финграмотности
На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиков