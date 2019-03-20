2019-03-20T17:51:23+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет велогонка-критериум памяти Александра Карпенко

Об этом сообщает мэрия
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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24 марта в десятой юбилейной велогонке-критериуме памяти Карпенко примут участие более 100 участников.

Заезды пройдут в двух возрастных категориях: для спортсменов в возрасте 13–14 и 15-16 лет. В Краснодар ребята приедут из Каневского, Апшеронского, Гулькевичского, Выселковского, Мостовского, Тихорецкого районов, Краснодара, Армавира, Белореченска, а также из Адыгеи. Младшим спортсменам нужно будет преодолеть 21 км, старшим — 31 км, сообщает пресс-служба администрации города.

Помимо основных наград участникам велогонки организаторы приготовили еще два специальных приза — от федерации велосипедного спорта Кубани и ветеранского спортивного движения.

Напомним, что Карпенко Александр Григорьевич является мастером спорта СССР, Заслуженным тренером России, профессором, кандидатом педагогических наук. Также он занимал должность декана факультета Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, возглавлял краевую федерацию велоспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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