На Кубани досрочно прекращены полномочия четверых депутатов
Прокуратура Брюховецкого района организовала проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции чиновниками.
По данным правоохранителей, во время подачи данных о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи, четверо депутатов Совета сельского поселения скрыли доходы за два года.
Установлено, что чиновники не задекларировали более 8,5 миллионов рублей, три автомобиля, а также 10 банковских счетов.
- Прокуратура внесла в местный Совет депутатов представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В результате члены Совета Брюховецкого сельского поселения приняли решение о досрочном прекращении полномочий четырех чиновников, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Также правоохранители отметили, что в настоящее время надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU