На Кубани досрочно прекращены полномочия четверых депутатов

СЕГОДНЯ 18:21 2019-03-20T18:21:27+03:00

Причиной послужило то, что они скрыли свои доходы за последние два года

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Прокуратура Брюховецкого района организовала проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции чиновниками.

По данным правоохранителей, во время подачи данных о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи, четверо депутатов Совета сельского поселения скрыли доходы за два года.

Установлено, что чиновники не задекларировали более 8,5 миллионов рублей, три автомобиля, а также 10 банковских счетов.

- Прокуратура внесла в местный Совет депутатов представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В результате члены Совета Брюховецкого сельского поселения приняли решение о досрочном прекращении полномочий четырех чиновников, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также правоохранители отметили, что в настоящее время надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU