На Кубани курортный сбор будут взимать еще шесть муниципалитетов

СЕГОДНЯ 18:41 2019-03-20T18:41:13+03:00

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20 марта стало известно о том, что в эксперимент по курортному сбору власти планируют включить еще шесть муниципалитетов. Это Темрюкский, Ейский, Апшеронский, Лабинский, Мостовский районы, а также Новороссийск.

Увеличивать размер курортного сбора в текущем году пока не собираются.

В настоящее время члены министерства курортов, туризма и олимпийского наследия работают над тем, чтобы в будущем иметь возможность собирать налоги с туристов при помощи безналичной оплаты.

- Наша ближайшая задача — расширение перечня операторов курортного сбора, вовлечение в эксперимент субъектов малого бизнеса. Это позволит кратно увеличить объемы средств от курортного сбора, что, в свою очередь, даст положительный эффект в плане развития наших прибрежных территорий», — сообщает председатель кубанского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU