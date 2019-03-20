2019-03-20T18:56:38+03:00
Общество

В Краснодаре дети с инвалидностью по зрению выступят вместе со знаменитыми артистами

Мероприятие пройдет 21 марта
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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В Краснодаре в филармонии им. Г.Ф. Пономаренко пройдет гала-концерт. В рамках мероприятия дети с инвалидностью по зрению выступят вместе Дианой Гурцкая, Марком Тишманом, Витасом, Русланом Алехно, Родионом Газмановым, Дмитрием Харатьяном, Наташей Королевой, Владимиром Березиным, Александром Олешко и Анитой Цой.

В концерте примут участие ребята коррекционных учреждений субъектов ЮФО в возрасте от 3 до 20 лет. Для этого юные артисты заранее прошли отбор.

– Главным предназначением и миссией этого события является стирание барьеров между «миром зрячих» и «миром незрячих», преодоление укоренившихся в обществе стереотипов и интеграция инвалидов по зрению в повседневную жизнь, – сообщили организаторы концерта.

По данным министерства культуры Краснодарского края, на фестиваль придут представители общественных организаций, российских и международных фондов и объединений.

Мероприятие организует благотворительный фонд Дианы Гурцкая «По зову сердца» при поддержке Общественной палаты РФ и администрации Кубани, сообщает пресс-службы администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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