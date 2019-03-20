2019-03-20T20:06:34+03:00
Общество

На Кубани летним отдыхом охватят более 170 тысяч детей

В первую очередь, это касается детей из социально незащищенных категорий
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Этим летом власти Краснодарского края планируют организовать отдых более чем для 70 тысяч детей, проживающих в социально незащищенных семьях. Об этом говорили на расширенном заседании краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Анапе.

- Сейчас восстановление и сохранение детских лагерей – это важная работа, которую необходимо вести всем муниципалитетам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что только в Анапе в 2019 году планируют принимать детей 40 здравниц общей вместимостью свыше 23 тысяч мест. Всего же в Краснодарском крае осуществляют свою деятельность свыше 150 детских оздоровительных учреждений.

Сейчас власти разрабатывают план мероприятий, чтобы охватить организованным летним отдыхом всех кубанских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А таковых в крае насчитывается более 172 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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