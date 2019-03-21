В Сочи снесут жилой комплекс «Грин-Хоста»

СЕГОДНЯ 07:21 2019-03-21T07:21:22+03:00

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В Сочи суд не признал право собственности застройщика на многоэтажный жилой комплекс,расположенный в садовом товариществе «Сутугинском». В ближайшее время здание снесут. Администрация будет добиваться того, чтобы застройщик самостоятельно исполнил решение суда.

Объект возвели в 2015 году. Еще с начала строительства мэрия и застройщик судились. Дело в том, что злоумышленнику дали разрешение на возведение трехэтажного здания, однако он соорудил 14-этажное, а квартиры продал. Объект не подключен к сетям водоснабжения и канализации, также в нем нет системы пожаротушения.

В настоящее время в Сочи планируют снести 54 здания. Каждый дом суд признал незаконными. После встречи глава города Анатолия Пахомова с обманутыми дольщиками, было решено создать по всем проблемным зданиям отдельную рабочую группу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU