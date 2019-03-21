На Кубани синоптики прогнозируют слабый дождь и туман

СЕГОДНЯ 07:57 2019-03-21T07:57:28+03:00

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21 марта на территории краевой столицы осадков не будет, однако ночью и утром в низинах и у водоемов ожидается появление тумана. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный достигнет скорости 4-9 метров в секунду, а температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла, днем - 11-13.

Местами на территории Краснодарского края днем пройдет слабый дождь. Также ночью и утром ожидается появление тумана. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный достигнет скорости 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а днем - 8-13.

На Черноморском побережье днем местами пройдет мелкий дождь. Также ожидается ветер северный, северо-восточный с переходом на западный, юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, его порывы смогут достигать 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 9-14.

ИСТОЧНИК KP.RU