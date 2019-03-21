В Крымском районе в прошлом году отремонтировали около 150 км дорог

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-21T08:23:45+03:00

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20 марта в Крымском районе прошла открытая сессия Совета муниципалитета. На мероприятии подвели итоги работы за прошлый год.

По словам главы района Сергея Лесь, в 2018 году в районе восстановили около 150 километров дорог, построили свыше 5 километров тротуаров, заменили 44 километра сетей водоснабжения, а также ликвидировали более 250 несанкционированных свалок.

Помимо этого, большое внимание власти муниципалитета уделили социальной сфере.

- В прошлом году более 86% всех расходов местного бюджета, а именно1,8 млрд рублей, направили на соцблок. Мы ввели более 800 мест в детских садах и ликвидировали очередь, открыли несколько офисов врача общей практики и отремонтировали спортивные залы в школах, - сообщил Лесь.

Также он отметил, что проведение данных работ стало возможным благодаря росту собственных доходов. В прошлом году муниципалитет собрал почти в два раза больше налога на прибыль организаций, чем в 2017 году.

Заместитель главы Кубани Василий Швец подчеркнул, что в Крымском районе идет активное развитие производства стекла, стеклотары и металлических изделий.

– Данный муниципалитет привлекателен для инвесторов. На февральском инвестфоруме в Сочи было подписано соглашение с вагоноремонтной компанией, которая на протяжении трех лет инвестирует в экономику района порядка семи млрд рублей. Новое предприятие даст более 300 рабочих мест, – сообщил вице-губернатор.

В конце мероприятия активистам района вручили благодарности главы Кубани, сообщает администрация региона.

ИСТОЧНИК KP.RU