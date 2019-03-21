В Анапе возводят социальные объекты

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-21T08:43:42+03:00

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Вице-губернатор и члены региональной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей осмотрели площадки для новых школ в городе.

В настоящее время в муниципалитете в школе № 6 идет строительство корпуса на 400 мест для учащихся начальных классов. На объекте расположат пищеблок, спортивный и актовый залы, медкабинет.

Также Минькова проинспектировала еще одну школу на 1100 мест, расположенную в Алексеевском микрорайоне. На участке планируют возвести трехэтажное здание. В нем будут два спортзала, медпункт, библиотека, столовая и другие помещения.

Заместитель главы края отметила темпы строительства объектов. Также она подчеркнула, что строительство новых учебных учреждений муниципалитету необходимо продолжить.

– Подготовьте дополнительные предложения по школам. Главное, чтобы стоимость проекта соответствовала стандартам и нормам, которые определены министерствами просвещения и строительства. А мы будем помогать решать эти вопросы, понимая остроту проблемы со школами в Анапе, – сообщила Минькова.

В настоящее время в муниципалитете ведется строительство детского сада на 120 мест и еще пяти дошкольных учреждений: на ул. Крымской «Орленок», в Алексеевке «Лазурный», в хуторе Воскресенском, на Анапском шоссе и новый корпус к садику «Зоренька» в Сукко.

ИСТОЧНИК KP.RU