В Отрадненском районе пройдет День здоровья

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-21T09:05:34+03:00

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23 марта в станице Отрадной в районной поликлинике, расположенной на улице Ленина, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) пройдет День здоровья.

Главной целью мероприятия является профилактика и раннее выявление болезней легких.

В рамках акции все желающие смогут бесплатно пройти лабораторно-диагностические исследования, а также получить консультацию терапевта, фтизиатра, педиатра, невролога, дерматолога, хирурга, окулиста, отоларинголога и других врачей.

Помимо этого, будут проведены тематические лекции и викторины, которые помогут повысить уровень информированности населения о профилактике туберкулеза.

Напомним, ранее сайт Kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани врачи провели уникальную операцию и спасли пациенту почку. Хирурги при помощи робота Да Винчи удалили с органа раковую опухоль.

ИСТОЧНИК KP.RU