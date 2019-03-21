В Отрадненском районе пройдет День здоровья
23 марта в станице Отрадной в районной поликлинике, расположенной на улице Ленина, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) пройдет День здоровья.
Главной целью мероприятия является профилактика и раннее выявление болезней легких.
В рамках акции все желающие смогут бесплатно пройти лабораторно-диагностические исследования, а также получить консультацию терапевта, фтизиатра, педиатра, невролога, дерматолога, хирурга, окулиста, отоларинголога и других врачей.
Помимо этого, будут проведены тематические лекции и викторины, которые помогут повысить уровень информированности населения о профилактике туберкулеза.
Напомним, ранее сайт Kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани врачи провели уникальную операцию и спасли пациенту почку. Хирурги при помощи робота Да Винчи удалили с органа раковую опухоль.
ИСТОЧНИК KP.RU