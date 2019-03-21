В Сочи пройдет первенство России по бобслею и скелетону

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-21T09:27:05+03:00

Об этом сообщает администрация Кубани

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Соревнования пройдут в период с 23 по 24 марта на базе санно-бобслейной трассы «Санки».

В первенстве страны примут участие более 60 спортсменов из Москвы, Орла, Башкирии, Красноярского края, Ленинградской и Иркутской областей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Также за победу в соревнованиях будут бороться и пятеро кубанских спортсменов. Это воспитанники сочинского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Анастасия Макарова и Олеся Сидельникова и сочинской спортивной школы №4 Никита Астафьев, Виктор Подрезов и Алина Усольцева, сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

Напомним, ранее сайт Kuban.kp.ru сообщал о том, что 24 марта в Краснодаре пройдет велогонка-критериум памяти Александра Карпенко. В мероприятии примут участие более ста участников.

ИСТОЧНИК KP.RU