В Новороссийске пропала 21-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-21T10:02:00+03:00

Она перестала выходить на связь с близкими вечером 17 марта

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18 марта в дежурную часть полиции обратилась родственница исчезнувшей 21-летней Люсвард Габриелян. Женщина сообщила о том, что ее племянница не пришла домой после работы.

По данным пресс-службы Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю, в последний раз пропавшую девушку видели в Южном районе Новороссийска. На ней была зеленая куртка, синие джинсы и черные сапоги на платформе.

Рост исчезнувшей девушки примерно 150-152 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

В настоящее время поисками жительницы Новороссийска занимаются правоохранительные органы и волонтеры.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве женщины-таксиста. По словам злоумышленника, он задушил свою 32-летнюю знакомую, полагая, что у нее есть крупная сумма денег.

ИСТОЧНИК KP.RU