В Новороссийске пропала 21-летняя девушка
18 марта в дежурную часть полиции обратилась родственница исчезнувшей 21-летней Люсвард Габриелян. Женщина сообщила о том, что ее племянница не пришла домой после работы.
По данным пресс-службы Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю, в последний раз пропавшую девушку видели в Южном районе Новороссийска. На ней была зеленая куртка, синие джинсы и черные сапоги на платформе.
Рост исчезнувшей девушки примерно 150-152 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза.
В настоящее время поисками жительницы Новороссийска занимаются правоохранительные органы и волонтеры.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве женщины-таксиста. По словам злоумышленника, он задушил свою 32-летнюю знакомую, полагая, что у нее есть крупная сумма денег.
ИСТОЧНИК KP.RU