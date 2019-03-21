СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-21T10:14:59+03:00

В Ейске под грузовой поезд попал мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Около восьми часов вечера представителям правоохранительных органов сообщили о том, что на железнодорожном перегоне Александровский-Ейск грузовой поезд сбил мужчину.

Согласно данным машиниста транспортного средства, пешеход собирался пересечь железнодорожные пути перед движущимся составом. Он сделал все инструкции: подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. К сожалению, избежать столкновения не удалось.

- В результате аварии пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. От них мужчина скончался на месте происшествия, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Известно, что сбитым пешеходом оказался 33-летний житель Ейска.

В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU