2019-03-21T10:14:59+03:00
Происшествия

В Ейске под грузовой поезд попал мужчина

Инцидент произошёл вечером 20 марта
Татьяна СМИРНОВА
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В Ейске под грузовой поезд попал мужчинаВ Ейске под грузовой поезд попал мужчинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Около восьми часов вечера представителям правоохранительных органов сообщили о том, что на железнодорожном перегоне Александровский-Ейск грузовой поезд сбил мужчину.

Согласно данным машиниста транспортного средства, пешеход собирался пересечь железнодорожные пути перед движущимся составом. Он сделал все инструкции: подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. К сожалению, избежать столкновения не удалось.

- В результате аварии пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. От них мужчина скончался на месте происшествия, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Известно, что сбитым пешеходом оказался 33-летний житель Ейска.

В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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