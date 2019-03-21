В Гулькевичах две змеи заползли в частный дом

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-21T10:34:15+03:00

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В дежурную часть "Кубань-СПАС" обратились местные жители Гулькевичи. Мать и сын сообщили спасателям о том, в что в их спальню заползли две змеи. Также они отметили, что оба являются инвалидами, поэтому самостоятельно отловить их не могут.

- На указанное место прибыл отряд аварийно-спасательной службы. Они осмотрели помещение и нашли змей в одной из комнат. По виду они были похожи на ужей. Ползучих гадов отловили и выпустили в ближайшей лесополосе, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре в "Сафари-парке" представители прокуратуры провели проверку. В результате правоохранители выявили многочисленные нарушения, в том числе и отсутствие документов, подтверждающих законность владения львом и двумя орлами, занесёнными в Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU