В Новороссийске возбудили дело в отношении руководителей управляющей компании

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-21T11:00:56+03:00

Их подозревают хищении почти 800 тысяч платежей за отопление

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Согласно данным правоохранителей, в период с февраля по ноябрь 2017 года средства, поступившие от жильцов домов, не перечислялись в ресурсоснабжающую организацию.

- С 2015 года дома, расположенные на улице Ленина, были в ведении УК. Договор на отопление заключили с местной ресурсоснабжающей организацией. Несмотря на это, денежные средства за комуслуги на счет фирмы не перечислялись. Таким образом, сумма ущерба составила 780 тысяч рублей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении руководителей управляющей организации. В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Следственный комитет получил согласие на возбуждение уголовного дела в отношении анапского судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU