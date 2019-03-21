2019-03-21T11:00:56+03:00
Происшествия

В Новороссийске возбудили дело в отношении руководителей управляющей компании

Их подозревают хищении почти 800 тысяч платежей за отопление
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Новороссийске возбудили дело в отношении руководителей управляющей компанииВ Новороссийске возбудили дело в отношении руководителей управляющей компанииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Согласно данным правоохранителей, в период с февраля по ноябрь 2017 года средства, поступившие от жильцов домов, не перечислялись в ресурсоснабжающую организацию.

- С 2015 года дома, расположенные на улице Ленина, были в ведении УК. Договор на отопление заключили с местной ресурсоснабжающей организацией. Несмотря на это, денежные средства за комуслуги на счет фирмы не перечислялись. Таким образом, сумма ущерба составила 780 тысяч рублей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении руководителей управляющей организации. В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Следственный комитет получил согласие на возбуждение уголовного дела в отношении анапского судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Открывается регулярное авиасообщение между Краснодаром и Нижним Новгородом
Коммунисты Кубани поддерживают передачу вакантного мандата депутата Госдумы
В Краснодаре произошла авария по вине таксиста
«Ростелеком» организовал видеоконференцию с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским
В станице Староминской при поддержке активистов КПРФ жильцы многоэтажки борются с частной компанией
В Краснодаре с крыши многоэтажного дома дети сбросили кирпич
Кубанские фигуристы стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Японии
В Мостовском районе произошло смертельное ДТП
В Краснодаре ограничат движение транспорта на время велогонки
В Краснодаре приезжего из Самарской области подозревают в убийстве
В Краснодаре достроили школу на 1550 мест
Депутаты-коммунисты в Госдуме выступили против реформирования системы местного самоуправления
В Сочи Парке начинается Фестиваль дворовых игр!
В Гулькевичах две змеи заползли в частный дом
В Ейске под грузовой поезд попал мужчина
В Новороссийске пропала 21-летняя девушка
В Сочи пройдет первенство России по бобслею и скелетону
В Отрадненском районе пройдет День здоровья
В Анапе возводят социальные объекты
В Крымском районе в прошлом году отремонтировали около 150 км дорог
На Кубани синоптики прогнозируют слабый дождь и туман
Следком получил согласие на возбуждение дела в отношении анапского судьи
В Сочи снесут жилой комплекс «Грин-Хоста»
На Кубани летним отдыхом охватят более 170 тысяч детей
В Краснодаре дети с инвалидностью по зрению выступят вместе со знаменитыми артистами
На Кубани курортный сбор будут взимать еще шесть муниципалитетов