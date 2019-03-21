В Сочи Парке начинается Фестиваль дворовых игр!

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-21T13:34:35+03:00

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Всех желающих гостей ждут турниры по любимым интеллектуальным, подвижным и настольным играм. В каждой локации парка – своя игровая площадка. На Аллее огней соберутся участники соревнований по шахматам, шашкам и гигантской дженге, в Краю науки и фантастики – по «классикам», «резиночке», «квадрату», в Резиденции Бабы Яги – по «фантикам», «коробку» и «крестикам–ноликам». Ежедневно в 13.00 стартуют отборочные туры: все результаты занесут в турнирные таблицы, и судьи объявят победителей. Торжественные награждения лидеров соревнований Фестиваля дворовых игр будут проходить на главной сцене Сочи Парка с 17.00.

Фото: пресс-служба Сочи Парка

Напоминаем, что с 22 марта Сочи Парк начинает новый сезон и переходит на полный режим работы. С 22 по 31 марта парк открыт с 11.00 до 19.00, с 1 апреля – с 11.00 до 18.00, детский развлекательный центр «Страна Медведия» и Колесо Времени с 11.00 до 20.00.

Фото: пресс-служба Сочи Парка

ИСТОЧНИК KP.RU