Депутаты-коммунисты в Госдуме выступили против реформирования системы местного самоуправления

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-21T11:15:31+03:00

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В Государственной Думе в первом чтении рассмотрен законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Авторы, группа депутатов и членов Совета Федерации, представляющих партию власти, предложили дополнить перечень видов муниципальных образований понятием «муниципальный округ». Под этим понимается объединение трех и более населенных пунктов, имеющих общую территорию и не являющиеся муниципальными образованиями.

В процессе обсуждения ряд депутатов, включая коммунистов, высказали свои сомнения в обоснованности нововведения. Говорилось, что, во-первых, система местного самоуправления только-только сложилась и потому не следует затевать какие-либо ее перестройки, а, во-вторых, что вообще главным вопросом для развития местного самоуправления является не изобретение новых форм, а гарантии финансового обеспечения, четкое определение надежных источников наполнения бюджетов сельских поселений. Кроме того, задавались вопросом депутаты, не станет ли новая норма способом избавиться от «неугодных» муниципальных образований, исходя из некой «целесообразности».

На некоторые аспекты проблемы обратил внимание Николай Иванович Осадчий, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ.

«В связи с перспективой образования муниципальных округов, в случае принятия данного закона, какой будет роль самого населения, как граждане смогут влиять на происходящее, включая процессы этой перестройки? Что произойдет с депутатским корпусом представительных органов? И вообще: каким, хотя бы схематично, будет поэтапный механизм преобразований, ведущих к созданию муниципального округа?» – поставил вопрос депутат-коммунист перед докладчиком.

Ответ свелся к тому, что все прописано в ныне действующем законе, и в этой части никаких новаций не планируется. Однако совершенно очевидно, что, в случае ликвидации ряда сельских поселений, число депутатов будет уменьшаться, а население, вопреки Конституции, будет все дальше отодвигаться от прямого участия в местном самоуправлении.

Из текста законопроекта и из всего прозвучавшего депутаты фракции КПРФ сделали вывод о необоснованности выдвижения идеи «муниципального округа» и отказали законопроекту в поддержке. Однако большинством голосов он был принят.

ИСТОЧНИК KP.RU