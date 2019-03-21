В Краснодаре достроили школу на 1550 мест

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-21T11:34:06+03:00

Работы по возведению здания начались в сентябре 2017 года

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В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара завершилось строительство филиала СОШ № 11. Новую школу осмотрели глава города Евгений Первышов, родители будущих учеников, а также вице-глава мэра Владислав Ставицкий, директор городского департамента образования Алексей Некрасов, директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов.

— С вводом этого общеобразовательного учреждения мы существенно продвинемся в улучшении ситуации в северо-восточной части Краснодара, - отметил Первышов.

Также он подчеркнул, что в этом районе города за три года появилось 4 новых школы, в которых будут учиться более 10 тысяч учеников.

В новом учреждении предусмотрено раздельное обучение старших и младших классов. На территории, прилегающей к блоку начальной школы, оборудована большая игровая площадка, в центре которой установлен игровой комплекс «Фрегат».

Школа уже оснащена оборудованием, системами пожарной сигнализации и видеонаблюдения. К 1 сентября текущего года департамент образования планирует оснастить школу мультимедийными системами, комплектами для кабинета робототехники, сообщает Алексей Некрасов.

Общая площадь здания составляет 21,6 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов, в учреждении имеется пищеблок, столовая, библиотека.

На участке, на котором расположена школа, есть две спортплощадки для волейбола и баскетбола, детская площадка для малышей. Также в скором времени там появится под футбольное поле с искусственным покрытием. Территорию благоустроили и провели работы по озеленению.

По словам мэра, рядом с учреждением планируют построить комплекс социальных объектов. Уже зарезервирована территория под 2 детских сада, проектирование одного из которых завершилась, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU