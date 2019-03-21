В Краснодаре приезжего из Самарской области подозревают в убийстве

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-21T11:56:17+03:00

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В Краснодаре в отношении 35-летнего приезжего из Самарской области возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в совершении убийства.

По версии следствия, в ночь на 8 марта текущего года злоумышленник и его 20-летний сосед по квартире поссорились из-за того, что последний отказался мыть посуду после еды. В результате молодой человек взял со стола пневматический пистолет, а подозреваемый выхватил его и дважды выстрелил ему в область живота и грудной клетки. После произошедшего мужчина сбежал из Краснодарского края.

Пострадавшего в больницу доставил его 32-летний знакомый - сосед по квартире -, который явился очевидцем произошедшего. Молодому человеку оказали медпомощь, но он скончался в результате причиненных ранений.

- 15 марта текущего года злоумышленник пришел в правоохранительные органы и признался в совершении преступления. В настоящее время он находится по стражей. Вскоре будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU