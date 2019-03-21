В Краснодаре ограничат движение транспорта на время велогонки

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-21T12:20:19+03:00

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24 марта в Краснодаре пройдет гонка-критериум памяти Александра Карпенко. В мероприятии примут участие более 100 спортсменов.

— Прохождение маршрута займет всего несколько часов. Мы просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными к установленным дорожным знакам или заранее выбрать альтернативный маршрут, — сообщил начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Временно нельзя будет проезжать по улицам им. Буденного и Кузнечной — на участках от Базовской до Коммунаров, также по им. Леваневского, им. Янковского и им. Седина — на участках от им. Головатого до ул. Длинной.

Начнётся мероприятие в 11: 00, а закончится ориентировочно в 13:30. Но ограничение движения транспорта будет действовать с 9 утра и до освобождения улиц участниками соревнований.

Кроме того, указанные выше участки с восьми часов вечера 23 марта освободят от автомобилей.

Парковка транспорта спортсменов будет находиться на улице им. Седина между улицами им. Буденного и Длинной с 9.00 до 14.00 часов 24 марта.

Для того, чтобы водители без проблем могли объехать участки с ограниченным движением, на улицах города разработают схемы и установят дорожных знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU