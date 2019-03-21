2019-03-21T12:20:19+03:00
Общество

В Краснодаре ограничат движение транспорта на время велогонки

Об этом сообщает администрация города
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
Изменить размер текста:

24 марта в Краснодаре пройдет гонка-критериум памяти Александра Карпенко. В мероприятии примут участие более 100 спортсменов.

— Прохождение маршрута займет всего несколько часов. Мы просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными к установленным дорожным знакам или заранее выбрать альтернативный маршрут, — сообщил начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Временно нельзя будет проезжать по улицам им. Буденного и Кузнечной — на участках от Базовской до Коммунаров, также по им. Леваневского, им. Янковского и им. Седина — на участках от им. Головатого до ул. Длинной.

Начнётся мероприятие в 11: 00, а закончится ориентировочно в 13:30. Но ограничение движения транспорта будет действовать с 9 утра и до освобождения улиц участниками соревнований.

Кроме того, указанные выше участки с восьми часов вечера 23 марта освободят от автомобилей.

Парковка транспорта спортсменов будет находиться на улице им. Седина между улицами им. Буденного и Длинной с 9.00 до 14.00 часов 24 марта.

Для того, чтобы водители без проблем могли объехать участки с ограниченным движением, на улицах города разработают схемы и установят дорожных знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Открывается регулярное авиасообщение между Краснодаром и Нижним Новгородом
Коммунисты Кубани поддерживают передачу вакантного мандата депутата Госдумы
В Краснодаре произошла авария по вине таксиста
«Ростелеком» организовал видеоконференцию с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским
В станице Староминской при поддержке активистов КПРФ жильцы многоэтажки борются с частной компанией
В Краснодаре с крыши многоэтажного дома дети сбросили кирпич
Кубанские фигуристы стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Японии
В Мостовском районе произошло смертельное ДТП
В Краснодаре приезжего из Самарской области подозревают в убийстве
В Краснодаре достроили школу на 1550 мест
Депутаты-коммунисты в Госдуме выступили против реформирования системы местного самоуправления
В Сочи Парке начинается Фестиваль дворовых игр!
В Новороссийске возбудили дело в отношении руководителей управляющей компании
В Гулькевичах две змеи заползли в частный дом
В Ейске под грузовой поезд попал мужчина
В Новороссийске пропала 21-летняя девушка
В Сочи пройдет первенство России по бобслею и скелетону
В Отрадненском районе пройдет День здоровья
В Анапе возводят социальные объекты
В Крымском районе в прошлом году отремонтировали около 150 км дорог
На Кубани синоптики прогнозируют слабый дождь и туман
Следком получил согласие на возбуждение дела в отношении анапского судьи
В Сочи снесут жилой комплекс «Грин-Хоста»
На Кубани летним отдыхом охватят более 170 тысяч детей
В Краснодаре дети с инвалидностью по зрению выступят вместе со знаменитыми артистами
На Кубани курортный сбор будут взимать еще шесть муниципалитетов