2019-03-21T12:36:49+03:00
Происшествия

В Мостовском районе произошло смертельное ДТП

Погиб водитель, лишенный прав
Татьяна СМИРНОВА
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Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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20 марта на дороге Мостовской — Хамкетинская произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

- Около трех часов ночи в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительные органов. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Lifan превысил допустимую скорость и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате транспорт опрокинулся. Водитель транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. От них мужчина погиб на месте происшествия, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время проведения проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее погибшего лишили водительских прав. Сейчас они выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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