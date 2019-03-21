Кубанские фигуристы стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Японии

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-21T12:58:58+03:00

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21 марта Наталья Забияко и Александр Энберт выступили в парном катании на чемпионате мира в Японии.

За две программы спортсмены набрали 217,98 балла и заняли на соревнованиях третье место.

– Мы сделали все на тренировках и соревнованиях, получили отличные эмоции. Мы прибавили и в скорости, и в чистоте элементов. Здесь мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций, – цитирует слова Александра Энберта пресс-служба администрации Краснодарского края.

На чемпионате второе место завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а первое - Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая.

Напомним, что Наталья Забияко и Александр Энберт являются воспитанниками сочинского краевого центра олимпийской подготовки по фигурному катанию.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани пройдет первенство России по бобслею и скелетону. Соревнования состоятся в Сочи в период 23 по 24 марта. В них примут участие более 60 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU