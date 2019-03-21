2019-03-21T13:38:34+03:00
Происшествия

В Краснодаре с крыши многоэтажного дома дети сбросили кирпич

Никто не пострадал
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/chp_krdФото: instagram.com/chp_krd
Изменить размер текста:

16 марта на улице Жигуленко, 11/2 в Музыкальном микрорайоне Краснодара с 11-этажного здания дети скинули кирпич.

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в подъезде многоэтажного дома. Свидетели опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, что на улицу из подъезда вышла женщина с коляской и ребенком, также по ступенькам поднимались две девушки. После того, как жильцы дома покинули крыльцо, упал кирпич. Он разбился на том месте, где прошел маленький мальчик.

К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Местные жители обратились за помощью в правоохранительные органы.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. В произошедшем подозревают детей, которые после падения кирпича, выбежали из подъезда многоэтажного дома и скрылись, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УМВД России.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Открывается регулярное авиасообщение между Краснодаром и Нижним Новгородом
Коммунисты Кубани поддерживают передачу вакантного мандата депутата Госдумы
В Краснодаре произошла авария по вине таксиста
«Ростелеком» организовал видеоконференцию с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским
В станице Староминской при поддержке активистов КПРФ жильцы многоэтажки борются с частной компанией
Кубанские фигуристы стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Японии
В Мостовском районе произошло смертельное ДТП
В Краснодаре ограничат движение транспорта на время велогонки
В Краснодаре приезжего из Самарской области подозревают в убийстве
В Краснодаре достроили школу на 1550 мест
Депутаты-коммунисты в Госдуме выступили против реформирования системы местного самоуправления
В Сочи Парке начинается Фестиваль дворовых игр!
В Новороссийске возбудили дело в отношении руководителей управляющей компании
В Гулькевичах две змеи заползли в частный дом
В Ейске под грузовой поезд попал мужчина
В Новороссийске пропала 21-летняя девушка
В Сочи пройдет первенство России по бобслею и скелетону
В Отрадненском районе пройдет День здоровья
В Анапе возводят социальные объекты
В Крымском районе в прошлом году отремонтировали около 150 км дорог
На Кубани синоптики прогнозируют слабый дождь и туман
Следком получил согласие на возбуждение дела в отношении анапского судьи
В Сочи снесут жилой комплекс «Грин-Хоста»
На Кубани летним отдыхом охватят более 170 тысяч детей
В Краснодаре дети с инвалидностью по зрению выступят вместе со знаменитыми артистами
На Кубани курортный сбор будут взимать еще шесть муниципалитетов