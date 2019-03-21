В Краснодаре с крыши многоэтажного дома дети сбросили кирпич
16 марта на улице Жигуленко, 11/2 в Музыкальном микрорайоне Краснодара с 11-этажного здания дети скинули кирпич.
Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в подъезде многоэтажного дома. Свидетели опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, что на улицу из подъезда вышла женщина с коляской и ребенком, также по ступенькам поднимались две девушки. После того, как жильцы дома покинули крыльцо, упал кирпич. Он разбился на том месте, где прошел маленький мальчик.
К счастью, никто из прохожих не пострадал.
Местные жители обратились за помощью в правоохранительные органы.
- Сейчас по данному факту проводится проверка. В произошедшем подозревают детей, которые после падения кирпича, выбежали из подъезда многоэтажного дома и скрылись, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УМВД России.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности детей.
ИСТОЧНИК KP.RU