В Краснодаре с крыши многоэтажного дома дети сбросили кирпич

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-21T13:38:34+03:00

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16 марта на улице Жигуленко, 11/2 в Музыкальном микрорайоне Краснодара с 11-этажного здания дети скинули кирпич.

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в подъезде многоэтажного дома. Свидетели опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, что на улицу из подъезда вышла женщина с коляской и ребенком, также по ступенькам поднимались две девушки. После того, как жильцы дома покинули крыльцо, упал кирпич. Он разбился на том месте, где прошел маленький мальчик.

К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Местные жители обратились за помощью в правоохранительные органы.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. В произошедшем подозревают детей, которые после падения кирпича, выбежали из подъезда многоэтажного дома и скрылись, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УМВД России.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU