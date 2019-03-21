В станице Староминской при поддержке активистов КПРФ жильцы многоэтажки борются с частной компанией

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-21T13:49:47+03:00

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В Староминском суде состоялось судебное слушание по нашумевшему делу: иск ООО «Домсервис» к жителям многоквартирного дома № 51, расположенного в станице по улице Мира.

Напомним суть вопроса. Два года назад некая управляющая компания ООО «Перспектива» незаконно выставляла жителям счета за «обслуживание» их жилья. Но тогда в ситуацию вмешался коммунист-депутат Заксобрания края Павел Соколенко. По его обращению краевая прокуратура поставила на место зарвавшегося частника, указав на необоснованность его притязаний (платить за фактически не оказанные услуги по содержанию общедомового имущества), и все это время люди жили спокойно. Теперь компания – с таким же ИНН, только теперь она именуется ООО «Домсервис» – пытается развернуть ситуацию в обратном направлении и взыскать с жильцов деньги.

Заседание на судебном участке № 202 для рассмотрения вопроса о взимании оплаты с одного из жителей указанного дома было намечено на 12 февраля. Станичники позвали на помощь представителей Краснодарского крайкома КПРФ. Коммунисты откликнулись и приехали вместе с оператором телеканала КПРФ «Красная Линия». Однако по причине внезапного отъезда судей в Краснодар слушание не состоялось, причем ответчица не была оповещена заранее…

Теперь, 18 марта, в ходе заседания суд принял ходатайство представителей жильцов и обязал ООО «Домсервис» предоставить дополнительную информацию, а именно: акты выполненных работ, чеки на закупку материалов и т. д. В качестве общественного наблюдателя на заседании присутствовал Олег Кунда, член Бюро краевого Комитета КПРФ.

Следующее слушание назначено на 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU