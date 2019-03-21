«Ростелеком» организовал видеоконференцию с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-21T13:48:59+03:00

Он прочел лекцию о роли и тенденциях современного искусства в мире и России и ответил на вопросы аудитории

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«Ростелеком» организовал для краснодарцев встречу с Михаилом Пиотровским* в формате видеоконференции. Генеральный директор «Государственного Эрмитажа» пришел в студию компании в Санкт-Петербурге, чтобы в режиме онлайн выйти на связь со студией в Краснодаре, где собрались представители творческой интеллигенции города, студенты университета культуры и искусства, журналисты. Михаил Борисович прочел лекцию о роли и тенденциях современного искусства в мире и России и ответил на вопросы аудитории.

Видеоконференция состоялась в рамках просветительского проекта «Ростелекома» и дома-мастерской Pchelin House, который стартовал в конце прошлого года. Он представляет собой цикл открытых лекций на тему «Как устроено современное искусство», которые читают известные кураторы выставочных проектов, искусствоведы, галеристы, художники из Москвы и Санкт-Петербурга.

Михаил Пиотровский, генеральный директор «Государственного Эрмитажа»: «Наш музей активно взаимодействует с «Ростелекомом». Именно на нашей территории национальный оператор связи впервые провел тестирование Единой биометрической системы. Кроме того, Эрмитаж стал первым в мире музеем, где «Ростелеком» совместно с компанией Ericsson организовал опытную зону сети нового поколения 5G. Без ложной скромности скажу, что мы – один из самых передовых музеев в плане использования новых технологий. Формат онлайн-общения с аудиторией, находящейся за много километров от Петербурга, для меня органично вписывается в идею партнерства между флагманом культуры, которым является Эрмитаж, и «Ростелекомом» как национальным оператором связи».

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Участие в нашем проекте такой знаковой фигуры, как Михаил Пиотровский, большая честь и удача. Уникальная возможность пообщаться напрямую с директором самого известного музея России вызвала огромный интерес у культурного сообщества в Краснодаре. Мы рады, что наши цифровые решения являются востребованными в организации подобных встреч».

Следующее мероприятие в рамках цикла лекций «Как устроено современное искусство» состоится 28 марта в бизнес-центре «Централь». Перед краснодарским ценителям искусства выступит известный российский меценат и коллекционер Игорь Цуканов на тему «Коллекция, которая меняет нас». Участие в мероприятии для всех желающих – бесплатное.

Поддержка и популяризация искусства – часть социальной ответственности «Ростелекома». Компания видит свою роль в заботе о будущем общества, его развитии и просвещении. Поэтому «Ростелеком» во всех регионах присутствия реализует культурные проекты, ориентированные на самые широкие слои населения.

ИСТОЧНИК KP.RU