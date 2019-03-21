В Краснодаре произошла авария по вине таксиста

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-21T13:52:02+03:00

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20 марта в Краснодаре на пересечении улиц Герцена и Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Около десяти часов вечера в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно предварительным данным, 23-летний водитель одной из фирм такси ехал за рулем автомобиля марки Skoda. На регулируемом перекрестке во время повороте мужчина не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, имевшему преимущество. В результате произошло столкновение, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

24-летний водитель двухколёсного транспорта получил травмы различной степени тяжести. Мужчину доставили в местную больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU